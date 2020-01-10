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Стоимость аренды квартир во Владивостоке выросла на 20%
За прошедший год стоимость аренды квартир во Владивостоке увеличилась на 20%, сообщает DEITA.RU. К такому мнению пришли аналитики портала «МИР КВАРТИР».
В исследовании говорится, что в среднем цена на однокомнатную квартиру выросла по стране на 6,7%. Однако есть города, где цена взлетела более чем на 20%, такая картина, к примеру, наблюдалась во Владивостоке.
Сейчас арендная стоимость однокомнатной составляет более 18,5 тысяч рублей, тогда как средняя цена "однушки" в России – 12 тысяч рублей. В итоге Владивосток занял 8-ю строчку в рейтинге по стоимости аренды жилья.
Иван Юрьев