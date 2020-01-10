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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стоимость аренды квартир во Владивостоке выросла на 20%

Подъезд

За прошедший год стоимость аренды квартир во Владивостоке увеличилась на 20%, сообщает DEITA.RU. К такому мнению пришли аналитики портала «МИР КВАРТИР». 

В исследовании говорится, что в среднем цена на однокомнатную квартиру выросла по стране на 6,7%. Однако есть города, где цена взлетела более чем на 20%, такая картина, к примеру, наблюдалась во Владивостоке. 

Сейчас арендная стоимость однокомнатной составляет более 18,5 тысяч рублей, тогда как средняя цена "однушки" в России – 12 тысяч рублей. В итоге Владивосток занял 8-ю строчку в рейтинге по стоимости аренды жилья. 

Иван Юрьев

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