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Стоимость билетов на Дальний Восток меняется

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Премьер начал совещание с членами правительства с самого актуального дальневосточного вопроса, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 18 ноября, председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещение с членами правительства. Расшифровка встречи есть на официальном сайте правительства России.

Свою вступительную речь глава кабмина начал с Дальнего Востока. Медведев заявил, что подписал документ, меняющий правила субсидирования льготных билетов на Дальний Восток из европейской части РФ и обратно на 2020 год.

По словам премьера, теперь вместо 152 направлений уде 176. Правда, какие именно рейсы добавились, пока не сообщается. Еще стало известно, что теперь государство будет субсидировать 50% стоимости билета – это необходимо, чтобы льготники не почувствовали роста цен на авиабилеты. Так, субсидию проиндексировали на 30%.

Елена Миронова

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