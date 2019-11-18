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Стоимость билетов на Дальний Восток меняется
Премьер начал совещание с членами правительства с самого
актуального дальневосточного вопроса, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 18 ноября, председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещение с членами правительства. Расшифровка встречи есть на официальном сайте правительства России.
Свою вступительную речь глава кабмина начал с Дальнего Востока. Медведев заявил, что подписал документ, меняющий правила субсидирования льготных билетов на Дальний Восток из европейской части РФ и обратно на 2020 год.
По словам премьера, теперь вместо 152 направлений уде 176. Правда, какие именно рейсы добавились, пока не сообщается. Еще стало известно, что теперь государство будет субсидировать 50% стоимости билета – это необходимо, чтобы льготники не почувствовали роста цен на авиабилеты. Так, субсидию проиндексировали на 30%.
Елена Миронова