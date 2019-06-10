Силуанов предупредил, что цены на нефть упадут до $30 за баррель, если ОПЕК+ не продлит сделку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

На заседании профильного комитета обсуждалась стоимость нефти, и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов напомнил о роли ОПЕК+ в этом вопросе. Без продления договора, ограничивающего добычу нефти летом текущего года, цена упадет до показателя в 30 долларов за баррель.

В этом месяце заканчивается действие соглашения, сокращающего добычу странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Продление соглашения или обсуждение изменений состоятся на встрече 2-4 июля.

Непростая ситуация складывается и с курсом рубля, на который оказывает влияние международная политика, и курс которого, скорее всего, будет падать.

Анастасия Туркова