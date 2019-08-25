В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», причины повышения цен в вымывании с рынка доступного предложения и снижении девелоперской активности.

По данным агентства «ЦИАН», максимальную годовую динамику цен по-прежнему демонстрирует Казань. Согласно расчетам аналитиков, первичная недвижимость в городе сейчас продается в среднем по цене 90,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Согласно оценкам аналитиков, стоимость недвижимости, которая продается в проектах, реализуемых через специальные счета, выше на 10%, чем в аналогичных, где продажи ведутся по старым правилам. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предполагает, что в ближайшей перспективе средние цены будут расти в большинстве регионов.

Ранее ученые отметили, что здоровье граждан подкашивается, пока они зарабатывают на аренду жилья.Слишком дорогое жилье в США отнимает не только деньги, но и здоровье. Пятьдесят четыре процента из опрошенной тысячи жителей Штатов признались, что отказываются от медицинских процедур из-за того, что им нужно платить за жилье.

Дмитрий Санников