В июле 2019 году свыше 80 процентов российских жилых проектов не смогут перейти на проектное финансирование, более известное, как эскроу-счета, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует компания «Талан».

Как пишет «Лента.ру», на сегодняшний день в Москве только 20 процентов застройщиков готовы перейти на эскроу-счета, в культурной столице эта цифра на два процента ниже — 18 процентов. Самое большое количество подобных проектов, готовых к переходу на новую систему, — в Казани, Уфе и Твери. Однако это ситуацию не спасет, потому что в остальных российских городах эта цифра в пять-шесть раз меньше, и варьируется в пределах четырех процентов от общего числа жилых проектов.

Отмечается, в связи с тем, что застройщики не готовы к новым реалиям, россиянам стоит принять тот факт, что цены на первичное жилье пойдут вверх. Предположительно, минимальная наценка составит восемь процентов.

Екатерина Брязгунова