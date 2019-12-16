Стоимость обучения в университетах изменится

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Депутаты намерены реформировать закон об образовании в России, сообщает DEITA.RU.

Российские парламентарии решили всерьез взяться за систему высшего образования в России. По инициативе Ирины Яровой в ближайшее время могут измениться правила зачисления в вузы по целевому набору.

Как пишет РИА Новости, еще одна инициатива вице-спикера Госдумы касается стоимости обучения в магистратуре. Вернее, новой системы выделения бюджетных средств на обеспечение россиян бесплатным образованием.

По словам Яровой, сейчас сложилась такая ситуация, при которой количество бюджетных мест в магистратуре в разы меньше, чем на бакалавриате. Таким образом, студентов вынуждают платить, если они хотят получить высшее образование полностью.

Депутаты пришли к выводу, что в закон надо вносить реформы: сделать одинаковым количество бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре. Однако парламентарии не уточнили, приведет ли это к увеличению мест в магистратуре или к сокращению в бакалавриате.

Елена Миронова

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