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Стоимость ОСАГО и КАСКО снова изменится
Стало известно, насколько может поменяться их цена
Российских автолюбителей ждут скидки, подготовленные для них страховыми компаниями, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Изменения стоимости коснутся полисов ОСАГО и Каско. Отмечается, что, по предварительным оценкам, скидка может начаться колебаться в интервале от 5 до 20 процентов.
При этом, как отмечают эксперты, частично вернуть средства по полису ОСАГО не получится, так что единственным бонусом станет скидка за пролонгацию договора.
Кроме этого, стоимость страховых полисом снова изменится ввиду индивидуализации тарифов. Соответствующая инициатива должна пройти принятие в третьем чтении в Госдуме.