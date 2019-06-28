В 2021 году в России заработает специальный сервис, благодаря которому автостраховщикам будет проще посчитать оптимальную стоимость ОСАГО для каждого водителя, сообщает DEITA.RU.

Система, которая предположительно заработает в 2021 году, оценит не только стиль, но и качество вождения автолюбителя. Для этого будут применяться данные операторов телематических и сервисных платформ.

Кроме того, чтобы выставить оптимальную стоимость будут использоваться данные от Госавтоинспекции и информация, переданная при помощи система ГЛОНАСС.

Как отмечают РИА «Новости», сервис поможет отнести каждого автолюбителя к конкретной группе риска.

Ранее прошла информация о том, что глава МВД Владимир Колокольцев заявил о предложении представителей полиции, согласно которому у пьяных водителей будут отниматься автомобили.

Екатерина Брязгунова