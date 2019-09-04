Власти хотят пойти навстречу оказавшимся в трудной финансовой ситуации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, в соответствии с которыми стоимость процедуры банкротства граждан, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, может быть снижена всего до 10 тысяч.

По словам главы ведомства, нынешняя стоимость процедуры для большинства должников оказывается неподъёмной, а сама процедура ещё и очень сложная.

Как отметил Максим Орешикин, возглавляющий МЭР, задачей ведомства является повышение доступности данной процедуры.

Он подчеркнул, что банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю гражданина и несет убытки для банка.

Дмитрий Шевченко