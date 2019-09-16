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Стоимость водки хотят повысить до 233 рублей
16 Сентябрь 2019, 08:30
Самая низкая цена водки в розницу может превысить 230 рублей за пол-литровую бутылку, сообщает DEITA.RU. С идей увеличить минимальный порог для приобретения бутылки водки россиянами выступил Союз производителей алкогольной продукции.
Представители направили именно такое предложение в Минфин России для рассмотрения по существу. Суть инициативы сводиться к тому, чтобы пол-литровую бутылку водки продавать в рознице за 233 рубля.
Глава союза Игорь Косарев выразил свою надежду о том, что во время определения минимальной розничной цены будут учтены все предложения, в том числе по повышению стоимости литра этилового спирта до 544 рублей.
Ранее прошла информация о полезных свойствах водки. Оказывается, крепкий алкогольный напиток полезен при лечении остеохондроза. Врачи уверяют, что главное — применять наружно и не употреблять ее, чтобы не усугубить и так проблемное здоровье.
Екатерина Брязгунова