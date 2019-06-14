Окончание школы бывает один раз в жизни, и девушки очень тщательно готовятся к выпускному, подбирая образ. Сколько стоит такая красота и почем нынче платья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.Выпускницы, как выяснилось, в среднем выбирают платья за двадцать двадцать пять тысяч рублей. Если девушке приглянулось недорогое, оно обойдется приблизительно в семь тысяч рублей. А вот брендовые вещи, неординарные фасоны и ткани могут влететь в копеечку. Не стоит рассчитывать приобрести такие меньше, чем за семьдесят тысяч рублей.Что касается расцветок девушки стали чаще выбирать белый, бежевый, нежно-розовый и другие пастельные оттенки. Когда выбор падает на темные цвета, это, чаще всего, бордовый, черешневый, винные оттенки. Фасоны, выбираемые чаще всего с юбкой в пол или прикрывающей колени. А вот форму и дизайн рукавов, вырезы на спине девушки предпочитают самые разные.

Анастасия Туркова