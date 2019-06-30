Рынок ипотечного кредитования за последнее время значительно вырос, на что есть несколько объективных факторов считают эксперты, сообщает DEITA.RU.

Так, в прошлом году цена на жилье увеличилась в среднем на 16 процентов и в столице перевалило за значение 200 тысяч рублей. Тогда же россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 3 триллиона рублей. Как отмечают эксперты, большое количество ипотек и стала причиной резкого роста цены за квадратный метр.

Специалисты ЦБ обратили на это внимание и написали в своем отчете, что на рынке может возникнуть ипотечная спираль, где рост количества ипотек становится причиной роста цены за квадратный метр.

Однако это может негативно отразится на банках, которые выдают ипотеки, потому что возможен рост риска дефолта, из-за кредитов, которые не оплачивают заемщики. При этом не всегда стоимость залога сможет превысить сумму кредита.

При этом эксперты считают, что ипотечная спираль не будет закручиваться дальше, потому что у россиян закончились свободные средства, и вкладываться в недвижимость они не будут, а приобретать жилье будут только для улучшения жилищных условий.

Иван Юрьев