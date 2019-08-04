Летом российские автомобилисты все чаще начали жаловаться на то, что инспектор ГИБДД во время остановки просит снять солнцезащитные очки. Насколько это правомерно и нужно ли подчиняться требованию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АвтоИнструктора».

В российском законе нет статьи, которая обязывала бы автолюбителей исполнять такую просьбу. Поэтому если сотрудник ДПС решит пригрозить статьей 19.3 «Неподчинение законному требованию сотрудника полиции» КоАП РФ, он будет не прав, ведь требование не законно.

Однако стоит помнить для чего он просит снять очки. Единственная причина — убедиться, что водитель находится, что называется, в трезвом уме и твердой памяти. А перед тем как сесть за руль не употреблял запрещенные препараты. Чаще всего после их применения глаза у людей становятся красными, и незаконопослушные водители стараются это спрятать за темными очками.

В связи с этим рекомендуется на просьбу снять очки просто-напросто подчиниться. Чаще всего после этого водителя сразу отпускают.

Екатерина Брязгунова