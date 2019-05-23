Стоит ли заправляться на работающем двигателе, сообщает DEITA.RU. На АЗС, как правило, размещаются таблички с правилами, запрещающими так поступать.

Одна из причин – опасность возгорания, ведь работающий двигатель может дать искру или огонь из выхлопной системы. Но таких авто практически не осталось на дорогах, это только теория.

Вторая причина: из-за открытой пробки нет разряжения в баке, а это может привести к ошибке, если работает ДВС.

Иногда называют и третью причину – поднимающийся со дна бака мусор, который может попасть в систему питания. Но она маловероятна: в системе предусмотрены фильтры, которые просто не позволят подобному произойти.

Как правило, водители относятся к предупреждениям скептически, забывая о том, что ограничения появляются неспроста. Прежде, чем решить, как поступить, лучше разобраться в деталях устройства своего транспортного средства, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Анастасия Туркова