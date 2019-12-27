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«Стол общий, полки – нет» - РЖД укажут россиянам, где их место

поезд, плацкарт, ржд

Извечный спор наконец-то разрешился! Пассажирам поездов РЖД указали, где они могут сидеть и когда позволять соседям по купе находиться в своём обществе. Новые инструкции появятся в электронных билетах РЖД с 2020 года, сообщает DEITA.RU.

В преддверие Нового года РЖД выпустили видеоролик, повествующий об изменении оформления электронного билета. Информация на распечатанном билете разделена на блоки, и предельно понятна для пассажиров. Отдельно выделены услуги, которые положены по билету, например, есть ли в вагоне душ, включено ли питание и дорожный набор в стоимость поездки.

В случае короткой стоянки на билете указано, что пассажир может войти в любой вагон. Кроме того, на билетах расположено предупреждение в случае раннего прибытия, о том, что метро Москвы работает с 5:30 утра.

Самая основная информация выделена ярко и крупно, как указано в видеоролике «Рейс видно и на ходу, и на бегу». Новый билет складывается вчетверо, при этом по краю листа главная информация о маршруте следования продублирована для удобства.

Любопытно, что помимо прочего, пассажирам указали, где и когда им можно расположиться. Так, пассажирам с верхних полок в дневное время разрешено садиться на нижнюю полку. В свою очередь, РЖД обращается к обладателям нижнего места: «Место для вашего багажа – снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Электронные билеты нового образца появятся в первой половине 2020 года, как отмечают «РИА Новости». Совсем скоро пассажиры с верхней полки смогут с полной уверенностью расположиться внизу в дневное время, в случае разногласий сославшись на прямое указание в билете.

Софья Корф

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