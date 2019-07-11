11 Июль 2019, 18:52
Столб кипятка забил прямо в столичном дворе
Источник изображения: Дпс Контроль 125rus
Очевидцы сообщили о прорыве трубы во Владивостоке.
По информации популярного Instagram канала, ранним вечером, 11 июля, в одном из дворов на улице Невская во Владивостоке произошёл порыв трубы с горячей водой.
Скорее всего, труба предназначена для горячего отопления, а порыв стал следствием гидравлических испытаний. Официальных комментариев от жилищных служб дальневосточной столицы пока не последовало.
По сообщениям очевидцев, жертвами кипятка уже стали несколько припаркованных автомобилей. О пострадавших местных жителях информации пока нет.
Дмитрий Шевченко
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