Очевидцы сообщили о прорыве трубы во Владивостоке.

По информации популярного Instagram канала, ранним вечером, 11 июля, в одном из дворов на улице Невская во Владивостоке произошёл порыв трубы с горячей водой.

Скорее всего, труба предназначена для горячего отопления, а порыв стал следствием гидравлических испытаний. Официальных комментариев от жилищных служб дальневосточной столицы пока не последовало.

По сообщениям очевидцев, жертвами кипятка уже стали несколько припаркованных автомобилей. О пострадавших местных жителях информации пока нет.

Дмитрий Шевченко