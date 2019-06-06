В краевой столице на 6 июня запланированы плановые отключения от электроэнергии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС». А Примводоканал, в свою очередь, передает, что приостановленное в некоторых домах на несколько дней водоснабжение будет восстановлено сегодня, 6 июня.

Таким образом, ожидать возвращения отключенной воды могут проживающие по адресам: Луговая ул. 50, 56, 58, 60, 64, 66, Сельская ул. 10, Постышева ул. 5.

Список тех, кто останется без электричества, можно увидеть в таблице ниже. Его восстановят в течении двух – восьми часов. К 18:00 электроснабжение будет восстановлено.

Анастасия Туркова