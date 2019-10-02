Столица на сутки останется без холодной воды

Ремонтные работы нарушат водоснабжение в целом районе, сообщает DEITA.RU.



В ночь на среду, 2 октября, во Владивостоке произойдет отключение холодного водоснабжения в целом районе города – Первомайском. Как сообщили в Примводоканале, отключения связаны с ремонтными работами. Предположительно, воду дадут только в 23.45.

Адреса отключений:

40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Адмирала Макарова. Адмирала Макарова переулок. Балтовская. Бархатная. Бежецкая. Березовая. Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34. Босфора. Брянская. Буковая. Бурачка. Вилкова. Воронежская. Вязовая. Гастелло. Героев Тихоокеанцев. Гульбиновича. Дубовая. Елочная. Запорожская. Зои Космодемьянской. Интернациональная. Калинина. Катерная. Каштановая. Киевская. Кизиловая. Кизлярская. Кипарисовая. Коммунаров. Краева. Липовая. Лиственничная. Матросова. Минеров. Могилевская. Можжевеловая. Мыс Абросимова. Надибаидзе. Нежинская. Одесская. Окатовая. Олега Кошевого. Ольховая. Очаковская. Пихтовая. Полтавская. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Поселковый переулок. Приморская. Промышленная 1-я, 1, 1д, 3. Ракитная. Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11. Тамбовская. Терешковой. Тополевая. Тупик Босфора. Фастовская. Харьковская. Херсонская. Черемуховая. Чуркинский переулок. Ясеневая.

Елена Миронова