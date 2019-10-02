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Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы

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2 Октябрь 2019, 08:15

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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Столица на сутки останется без холодной воды

2 Октябрь 2019, 07:45

вода

Ремонтные работы нарушат водоснабжение в целом районе, сообщает DEITA.RU.

В ночь на среду, 2 октября, во Владивостоке произойдет отключение холодного водоснабжения в целом районе города – Первомайском. Как сообщили в Примводоканале, отключения связаны с ремонтными работами. Предположительно, воду дадут только в 23.45.

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Елена Миронова

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