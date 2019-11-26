Столица осталась без весенних тюльпанов

Владивосток встретит весну без тюльпанов, судя по госзакупкам, МБУ «СГТ» не успело сделать соответствующую закупку, сообщает DEITA.RU.



Судя по всему, Владивосток отказался от традиционной закупки луковиц тюльпанов, которые проходили в середине осени. Обычно город ежегодно закупал около 60 тысяч луковиц символов весны. Эту практику в город принес экс-мэр Игорь Пушкарев, именно при нем в городе весной зацветали тюльпаны, которые высаживали поздней осенью. Следующей весной эта традиция скорей всего будет нарушена, соответствующего контракта DEITA.RU не нашло сайте Госзакупок. Это значит, что весной жители Владивостока не увидят первых цветов на городских клумбах. Вероятно, это связано с обещанной революцией в озеленении Владивостока, а возможно – с просчетами экс-руководителя муниципального предприятия, которого недавно публично уволил глава города Олег Гуменюк.

Судя по контексту увольнения и недовольству горожан, он не справился с уборкой снега во Владивостоке. Но то, что на предприятии не все благополучно, стало ясно еще в период ликвидации последствий тропических ливней и подготовки к ВЭФ-2019. Напомним, тогда стало известно, что у предприятия «Содержание городских территорий» попросту нет топлива. Оно не могло его закупить в течение нескольких месяцев. В сентябре и ноябре городскую технику наконец заправили. Оба раза СГТ приобрело по 150 тысяч литров зимнего дизеля у АО «ННК-Приморнефтепродукт» - это примерно месячный объем топлива для полноценной работы предприятия. Отметим, что в прошлом году поставщиком топлива для МУБ «СГТ» выступала компания ООО «Портнефтесервис».

Добавим также, что формально Игорь Стрельников проработал в должности директора всего 2 месяца – официально он был назначен лишь 27 сентября, хотя появился в СГТ в качестве советника еще осенью прошлого года. А еще ранее работал на муниципальном предприятии до прихода Игоря Пушкарева.

Отметим, что Игоря Стрельникова на своем посту снова сменил Роман Симонов, который уже руководил предприятием с начала марта 2019 года по 27 сентября.

Иван Крышан