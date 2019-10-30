telegr wh call

Новости

Столица останется без света на весь день

30 Октябрь 2019, 07:45

Почти 300 детей ежедневно рискуют жизнью в Приморье

30 Октябрь 2019, 07:15

Потепление обещали синоптики

30 Октябрь 2019, 06:30

Деду Морозу добавили гектаров

30 Октябрь 2019, 05:45

Кремль: благодаря санкциям выросло производство

30 Октябрь 2019, 05:00

Непропуск пешехода: что ответить ГИБДД

30 Октябрь 2019, 04:15

Названы 3 серьезные ошибки запуска двигателя в мороз

30 Октябрь 2019, 03:30

Стало известно, чего больше всего боятся россияне

30 Октябрь 2019, 02:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Столица останется без света на весь день

Электроэнергия

Отключения связаны с ремонтом, сообщает DEITA.RU.

В среду, 30 октября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Предупреждение опубликовали МУПВ ВПЭС.

Сообщается, что света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.

Адреса:

Александровича ул.  52,

Березовая ул.  11,

12А,

24,

28,

32,

36,

Восточный пр-кт  11,

12,

13,

14,

16Б,

20,

22,

22Б,

26,

28,

3,

5,

5Б,

9,

Горького ул.  5А,

Ключ 3-й ул.  1,

15,

1Д,

4,

41Д,

42,

43,

43А,

5,

6,

9А,

Ключ 4-й ул.  78,

Краева ул.  3,

5,

7,

8,

Красного Знамени пр-кт  160,

162,

Крыгина ул.  74,

76,

78,

80,

82,

82А,

84,

84А,

Мостовая ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

Ольховая ул.  3,

Охотская ул.  3Г,

Пограничная ул.  12,

12А,

12Б,

Пшеницына ул.  101,

103,

105,

107,

109,

111,

113,

115,

117,

117В,

119,

119Б,

123,

46,

52,

54,

56,

58,

60,

83,

87,

89,

93,

95,

97,

99,

Светланская ул.  209,

Ст восход ул.  46,

55,

Сусанина ул.  24,

25,

27,

28,

31,

33,

35,

Тополевая ул.  46,

Четвертая ул.  6,

Шевченко ул.  40,

44

Читайте также:

Минимальные проходные баллы ЕГЭ увеличены в России

Громкое назначение произошло в Приморье

Популярного блогера «арестовали» в Приморье

Популярное

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

Популярного блогера «арестовали» в Приморье

Громкое назначение произошло в Приморье

Минимальные проходные баллы ЕГЭ увеличены в России
Загрузка...
Загрузка...