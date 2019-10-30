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Столица останется без света на весь день
Отключения связаны с ремонтом, сообщает DEITA.RU.
В среду, 30 октября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Предупреждение опубликовали МУПВ ВПЭС.
Сообщается, что света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.
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