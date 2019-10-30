Столица останется без света на весь день

Отключения связаны с ремонтом, сообщает DEITA.RU.



В среду, 30 октября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Предупреждение опубликовали МУПВ ВПЭС.

Сообщается, что света не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с проведением ремонтных работ.

Адреса:

Александровича ул. 52,

Березовая ул. 11,

12А,

24,

28,

32,

36,

Восточный пр-кт 11,

12,

13,

14,

16Б,

20,

22,

22Б,

26,

28,

3,

5,

5Б,

9,

Горького ул. 5А,

Ключ 3-й ул. 1,

15,

1Д,

4,

41Д,

42,

43,

43А,

5,

6,

9А,

Ключ 4-й ул. 78,

Краева ул. 3,

5,

7,

8,

Красного Знамени пр-кт 160,

162,

Крыгина ул. 74,

76,

78,

80,

82,

82А,

84,

84А,

Мостовая ул. 1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

Ольховая ул. 3,

Охотская ул. 3Г,

Пограничная ул. 12,

12А,

12Б,

Пшеницына ул. 101,

103,

105,

107,

109,

111,

113,

115,

117,

117В,

119,

119Б,

123,

46,

52,

54,

56,

58,

60,

83,

87,

89,

93,

95,

97,

99,

Светланская ул. 209,

Ст восход ул. 46,

55,

Сусанина ул. 24,

25,

27,

28,

31,

33,

35,

Тополевая ул. 46,

Четвертая ул. 6,

Шевченко ул. 40,

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