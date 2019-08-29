Столица под грозой: куда делось топливо городских служб?
«Кина не будет – электричество кончилось» – так можно описать ситуацию, которая сложилась во Владивостоке в ходе борьбы с тропическими ливнями, сообщает DEITA.RU.
Накануне во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации – очень большой репутационный риск перед главным мероприятием года – Восточным экономическим форумом, который меньше, чем через неделю начнется на острове Русский. Что же такого случилось, что мэрия города пошла на такой шаг? По официальной версии, причиной стали обильные осадки, буквально затопившие столицу. Обычно зелёный город в этом году превратился в грязевые реки с мусорными берегами. Казалось бы, на носу ВЭФ, к которому Владивосток и без того был не сказать, что готов, но город не торопится ликвидировать последствия стихии. Столица тонет, а на улицах практически отсутствует специализированная техника, которую героически докупали в прошлом году. Почему? Причина оказалась донельзя банальной. Источники DEITA.RU в мэрии утверждают, что у МБУ «Содержание городских территорий» попросту нет топлива. Так ли это на самом деле, выяснял корреспондент агентства, и чтобы не быть голословным, проанализировал закупки МБУ «СГТ» за 2018-2019 гг.
Цифры показывают, что в прошлом году с января по август было закуплено порядка 700 тонн летнего дизельного топлива. В аналогичном периоде текущего года предприятие приобрело 400 тонн летнего дизеля, то есть меньше, чем в прошлом году в 1,5 раза. Последние закупки топлива состоялись 5-го (5600 литров) и 9 августа (99 000 литров) 2019 г. Похожая ситуация и с бензином. Вместо закупленных в 2018 году 48 тонн АИ-95 на сегодняшний день приобрели только половину – 24 тонны, и 55 тонн АИ-92 вместо 66 тысяч литров по данным предыдущего периода.
|Топливо
|2018
|2019
|ДТ (лето)
|700 тонн
|400 тонн
|Аи-92
|66 тонн
|55 тонн
|Аи-95
|48 тонн
|24 тонны
То ли техники в СГТ стало меньше, то ли работает предприятие в режиме «лайт», неясно. И ведь нельзя сказать, что единственная городская служба, которая занимается благоустройством, сидит без денег. Деньги есть, но тратились они последние два месяца, судя по закупкам, на семена газонной травы и землю, лавочки, урны, фронтальный погрузчик, асфальтобетонную смесь и щебёнку. Дело, конечно, нужное, но, по мнению горожан, нужно уметь расставлять приоритеты. Очевидно, пока есть проблемы и с планированием, и с компетенциями.
Вообще, по оценкам экспертов, суточная норма расхода топлива для нормальной работы предприятия составляет 4,5-5 тонн. Как рассказал агентству собственный источник в мэрии, обычно предприятие держит стратегический запас не меньше, чем на месяц. Тем более перед ВЭФ, когда нужно не ударить в грязь лицом перед высокими гостями. В этом же году новая команда на протяжении нескольких месяцев не может законтрактоваться по топливу, в силу разных причин. Поэтому там введен режим экономии – берегут ресурсы.
В свете этой информации объявление режима ЧС выглядит логичнее: ведь он позволяет осуществлять закупки без конкурсных процедур.
Проснувшись в режиме ЧС, горожане ожидали увидеть на улицах бурную деятельность городских служб, однако особой разницы не заметили. Посмотреть бы на путевые листы МБУ СГТ, но это сможет только прокуратура. Редакция агентства надеется, что проверяющие органы обратят внимание на сложившуюся в муниципальном предприятии ситуацию, и просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Приморского края.
Полина Мазур, Светлана Алеутская