«Кина не будет – электричество кончилось» – так можно описать ситуацию, которая сложилась во Владивостоке в ходе борьбы с тропическими ливнями, сообщает DEITA.RU.

Накануне во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации – очень большой репутационный риск перед главным мероприятием года – Восточным экономическим форумом, который меньше, чем через неделю начнется на острове Русский. Что же такого случилось, что мэрия города пошла на такой шаг? По официальной версии, причиной стали обильные осадки, буквально затопившие столицу. Обычно зелёный город в этом году превратился в грязевые реки с мусорными берегами. Казалось бы, на носу ВЭФ, к которому Владивосток и без того был не сказать, что готов, но город не торопится ликвидировать последствия стихии. Столица тонет, а на улицах практически отсутствует специализированная техника, которую героически докупали в прошлом году. Почему? Причина оказалась донельзя банальной. Источники DEITA.RU в мэрии утверждают, что у МБУ «Содержание городских территорий» попросту нет топлива. Так ли это на самом деле, выяснял корреспондент агентства, и чтобы не быть голословным, проанализировал закупки МБУ «СГТ» за 2018-2019 гг.

Цифры показывают, что в прошлом году с января по август было закуплено порядка 700 тонн летнего дизельного топлива. В аналогичном периоде текущего года предприятие приобрело 400 тонн летнего дизеля, то есть меньше, чем в прошлом году в 1,5 раза. Последние закупки топлива состоялись 5-го (5600 литров) и 9 августа (99 000 литров) 2019 г. Похожая ситуация и с бензином. Вместо закупленных в 2018 году 48 тонн АИ-95 на сегодняшний день приобрели только половину – 24 тонны, и 55 тонн АИ-92 вместо 66 тысяч литров по данным предыдущего периода.