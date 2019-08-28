Тропический ливень вновь ударил по Приморью в ночь на среду, 28 августа. Дороги в городе и трассы регионального значения оказались затоплены, сообщает DEITA.RU.



Синоптики предупреждали, вторая волна тропических ливней должна принести в край от 50 до 100 мм осадков за 3 часа и менее. Предупреждения сбылись: Приморье снова ушло под воду.

Редакция ИА DEITA.RU собрала фотографии и видео последствия удара стихии по Владивостоку и Приморью. Отметим, что переливы на дорогах и потопы в столице Дальнего Востока пришлись, как назло, на неделю подготовки к важнейшему в году событию - пятому Восточному экономическому форуму. На него по традиции прилетит президент России и руководители стран АТР.

Минувшей ночью вода добралась до Международного аэропорта Владивосток. Как можно увидеть на кадрах, снятых очевидцами, затоплена территория перед терминалом, а также парковка с оставленными на ней машинами. Люди вынуждены ходить по щиколотку в воде и тащить чемоданы. Также сообщается, что администрация аэропорта не пускает машины за шлагбаум - пассажиры вынуждены идти до входа в терминал пешком с трассы.









Кроме того, утром стало известно о том, что из-за большого потока воды произошел сброс из Пионерского водохранилища на Седанке. Из-за этого затопленными оказались дома и огороды в пригороде Владивостока. Люди в панике - вода продолжает прибывать, однако сброс воды из водохранилища не прекращается.





Жители домов по улице Воропаева были вынуждены буквально лезть по стенам, чтобы выбраться из дворов. Дороги затопило.





Утром стало известно о том, что ГИБДД города перекрыло дорогу в сторону бухты Лазурной. Трасса до Шаморы затоплена - проезд невозможен.





Подтопленной оказалась и дорога на Спиридонова - потоки дождевой воды размыли новый асфальт.





Под воду ушел и так называемый «гостевой маршрут» - улица Русская - от Давыдова до проспекта Столетия Владивостоку. Судя по видео, уровень воды доходит до порогов авто.