Потоп Шамора

Тропический ливень вновь ударил по Приморью в ночь на среду, 28 августа. Дороги в городе и трассы регионального значения оказались затоплены, сообщает DEITA.RU.

Синоптики предупреждали, вторая волна тропических ливней должна принести в край от 50 до 100 мм осадков за 3 часа и менее. Предупреждения сбылись: Приморье снова ушло под воду.

Редакция ИА DEITA.RU собрала фотографии и видео последствия удара стихии по Владивостоку и Приморью. Отметим, что переливы на дорогах и потопы в столице Дальнего Востока пришлись, как назло, на неделю подготовки к важнейшему в году событию - пятому Восточному экономическому форуму. На него по традиции прилетит президент России и руководители стран АТР.

Минувшей ночью вода добралась до Международного аэропорта Владивосток. Как можно увидеть на кадрах, снятых очевидцами, затоплена территория перед терминалом, а также парковка с оставленными на ней машинами. Люди вынуждены ходить по щиколотку в воде и тащить чемоданы. Также сообщается, что администрация аэропорта не пускает машины за шлагбаум - пассажиры вынуждены идти до входа в терминал пешком с трассы.

потоп аэропорт

потоп аэропорт

Кроме того, утром стало известно о том, что из-за большого потока воды произошел сброс из Пионерского водохранилища на Седанке. Из-за этого затопленными оказались дома и огороды в пригороде Владивостока. Люди в панике - вода продолжает прибывать, однако сброс воды из водохранилища не прекращается.

сброс воды

Жители домов по улице Воропаева были вынуждены буквально лезть по стенам, чтобы выбраться из дворов. Дороги затопило.

воропаева

Утром стало известно о том, что ГИБДД города перекрыло дорогу в сторону бухты Лазурной. Трасса до Шаморы затоплена - проезд невозможен.

Потоп Шамора

Подтопленной оказалась и дорога на Спиридонова - потоки дождевой воды размыли новый асфальт.

спиридонова

Под воду ушел и так называемый «гостевой маршрут» - улица Русская - от Давыдова до проспекта Столетия Владивостоку. Судя по видео, уровень воды доходит до порогов авто.

Кроме того, горожане сообщают о том, что под воду ушла часть улицы Фадеева - около АЗС.

фадеева

Рудневский мост затоплен - движение по нему перекрыто.

рудневский мост

По последним данным, из берегов вышла река Вторая речка. Воды на проспекте Столетия почти по пояс.

Приморцы возмущенно комментируют новости о каждом потопе:

«Столица ё моё.... Как в каменном веке»

«Вот прям жалко, что ВЭФ не на этой неделе, а то бы власть имущие посмотрели своими глазами на то, как мы тут "живём" и квакаем уже»

«Загерметизировали! И так везде по городу! Наши дорожные службы призваны не отводы для воды делать, а герметизацию, для её удержания»

Елена Миронова

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