Что касается улицы Космонавтов, то там машины просто ушли под воду почти по самую крышу. Особо отважные граждане решили пройтись по луже. Оказалось, что воды по пояс.

По словам местных жителей, в 2018 году на данном участке был проведен комплексный ремонт ливневой канализации. «Долго, упорно рыли, разрабатывали, привезли дренажную трубу, долго лежала, они опять рыли, засыпали. Тянули, как могли… Миновали период тайфунов и ливневых дождей и вроде удалось ближе к зиме зарыть. И на тебе, прошлогоднее исполнение насмарку», — пишут владивостокцы.