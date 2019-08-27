Разрушительная стихия пришла во Владивосток. Ливневые дожди уничтожают новый асфальт, старенькие и не очень автомобили. Уже затоплены подвалы образовательных учреждений, жилых домов и торговых центров. DEITA.RU подготовило топ самых серьезных нарушений инфраструктуры города, которые произошли из-за сильных дождей во вторник, 27 августа.
Понимание, что стихия в дальневосточной разбушевалась, пришло после схода оползня в районе 17-го дома по улице Ладыгина. Глина и земля скатились прямо на автомобильную дорогу, когда по трассе проезжали легковые автомобили. По имеющейся информации, никто не пострадал. На данный момент действует одна полоса.
Еще один косогор сошел на проезжую часть проезда по улице Волкова в районе бухты Тихой. Судя по кадрам, опубликованным в dpskontrol_125rus, проезжая часть полностью завалена грунтом вперемешку с зеленью. Местные жители призывают быть острожными тех, кто двигается по односторонней дороге, так как можно встретить встречку. «По одностороннему не гоните! Многим приходится ехать по встречке, чтобы как-то попасть домой!» — пишут в соцсетях.
Местные жители публикуют многочисленные видео и фотографии, на которых можно наблюдать, как автомобили уходят под воду. Стоит отметить, что если раньше подобные случаи происходили в некоторых районах Владивостока, то сегодня это случается повсеместно. Так, в районе ЖБИ лимузин превратился в подводную лодку.
Что касается улицы Космонавтов, то там машины просто ушли под воду почти по самую крышу. Особо отважные граждане решили пройтись по луже. Оказалось, что воды по пояс.
По словам местных жителей, в 2018 году на данном участке был проведен комплексный ремонт ливневой канализации. «Долго, упорно рыли, разрабатывали, привезли дренажную трубу, долго лежала, они опять рыли, засыпали. Тянули, как могли… Миновали период тайфунов и ливневых дождей и вроде удалось ближе к зиме зарыть. И на тебе, прошлогоднее исполнение насмарку», — пишут владивостокцы.
В свою очередь глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что на столицу Дальнего Востока обрушились очень сильные дожди. «Мы с себя ответственности не снимаем, делаем все возможное, но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки», – сказал он.
Все это, конечно, понятно. Дожди сильные, осадки непредвиденные, вот только в среду, 28 августа, согласно прогнозу, опубликованному Gismeteo, пройдут еще более мощные ливни. Если 27 августа, по предварительной информации выпадет, 24,4 миллиметра осадков, то 28-го — 33,2.
Наблюдая за происходящим, горожанам остается только бодриться и надеяться, что беда их минует стороной. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, люди вспоминают, что стихия разгулялась на кануне ВЭФ, который стартует уже на следующей неделе, и создают смешные картинки в ожидании президента России Владимира Путина.
Напомним, что каждый более-менее серьезный циклон вносит свои коррективы в существование жителей и гостей дальневосточной столицы. Так, например, стихия, накрывшая Приморье 27 мая, погребла под подпорной стеной сразу пять автомобилей. Когда тяжелые бетонные плиты были подняты, под ними можно было наблюдать тонкий жестяной лист — это все, что осталось от новеньких машинок. Благо в тот день никто не пострадал.
Помните, что если в минувшие тайфуны и циклоны, которые разрушительно прошествовали по Владивостоку, ваше имущество не пострадало, то в следующий циклон может быть уничтожен ваш автомобиль…
Екатерина Брязгунова