Автомобилисты Владивостока сообщают, что ожидаемый дождь во вторник, 13 августа, поставил «колом» основные дороги города, сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, многочисленные аварии повлияли на дорожное движение не в лучшем виде. Так, улица Олега Кошевого, переходящая в улицу Героев-Тихоокеанцев, стоит в пробке, скорость движения в которой не превышает семи километров в час, из-за аварии с участием машины службы «Такси».

По словам очевидцев, таксист умудрился вписаться в припаркованное авто. Протяженность пробки превышает два километра, она начинается возле дома номер 20 по Балтовской улице.

Кроме того, стоят улицы Окатовая, Харьковская, Черемуховая, Луговая, Русская, проспект 100-летия Владивостоку и многие другие.

Екатерина Брязгунова



