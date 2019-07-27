Пробка на объездной трассе Патрокл — Седанка, образовавшаяся из-за большегруза, рассосалась сама собой. Однако водители Владивостока, узнав о происшествии на дороге, решили двигаться через город, что создала серьезные заторы в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Судя по данным Яндекс. Карты, автомобильная пробка образовалась на одной из главных столичных магистралей — Золотой мост, плавно переходящий в проспект 100-летия Владивостоку. Примечательно, что колом стоит дорога только в сторону Зари, в обратном направлении машины толкаются только в районе второреченского путепровода.

Отметим, что в других частях города тоже наблюдаются заторы. Так, например, стоят улицы Верхнепортовая, Посьетская, Тигровая, 1-я Морская, Корабельная набережная, Океанский проспект в районе центра, проспект Красного знамени, Снеговая, Стрелочная и многие другие.

Екатерина Брязгунова



