Улицу Калинина во Владивостоке пока стоит объезжать стороной, сообщает DEITA.RU.

Причин тому сразу несколько. Во-первых, жители столицы Дальнего Востока массово решили в праздничный день посетить популярный торговый центр «Калина-Молл». Если ехать по направлению с мыса Чуркин, то левый ряд, протяженностью в километр, стоит в ожидании возможности повернуть на парковку ТЦ. Правый ряд при этом движется очень медленно.

Во-вторых, в обратном направлении дорожная ситуация не лучше. Здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции.

Наконец, в-третьих, на другом конце улицы Калинина запланированы дорожные работы. Здесь от поворота на сквер Рыбацкой славы (остановка «Склады») до остановки «Зеленый остров» капитально отремонтируют дорогу, тротуары, восстановят люки и решетки инженерных коммуникаций, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Дмитрий Санников