Многокилометровые пробки сковали улицы дальневосточной столицы в пятницу, 17 мая, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, хотя по Золотому мосту автомобили двигаются бодренько, дальше на улице Некрасовской все встает в пробку, длинную, плавно переходящую в затор на Некрасовском путепроводе и далее на проспект 100 лет Владивостоку.





Стоит центр Владивостока: Верхнепортовая, 1-я морская, Посьетская, Алеутская в обе стороны. Уборевича и Океанский проспект тоже стоят. Проспект Красоты и Народный проспект также погрузились в автомобильный хаос.

Екатерина Брязгунова