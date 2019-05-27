Многокилометровые пробки сковали дороги дальневосточной столицы в понедельник, 27 мая, сообщает DEITA.RU. Судя по Яндекс. Картам, автомобилисты Владивостока толкаются в 8-балльных пробка на улицах города.

Так, колом стоит Золотой мост в сторону центра столицы, в обратном направлении машины толкаются тоже. Автомобильный затор по улице Некрасовской, плавно перетекающий в пробку на 100 лет Владивостоку, где машины двигаются со скоростью трех километров в час.





В обратном направлении, в центр Владивостока, проспект 100-летия также стоит — пробка начинается на перекрестке Маковского — Радио и заканчивается на развязке в районе остановки Столетия.

Также машины толкаются на Снеговой, Океанском проспекте и проспекте Красного знамени, Народном проспекте, Луговой, Светланской и на многих других улицах. Традиционный затор на улице Русской во всех направлениях.

Екатерина Брязгунова