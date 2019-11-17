Новости
Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах
18 Ноябрь 2019, 00:10
Медведев готов нанести «сильнейший удар» по экономике
17 Ноябрь 2019, 23:08
Момент жесткого ДТП в столице попал на видео
17 Ноябрь 2019, 22:20
Во Владивостоке завершился чемпионат «Молодые профессионалы»
17 Ноябрь 2019, 21:59
На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь
17 Ноябрь 2019, 21:09
Ограничения на рост тарифов ЖКХ могут отменить
17 Ноябрь 2019, 20:59
Олег Кожемяко вручил награды победителям чемпионата Worldskills
17 Ноябрь 2019, 20:45
Назван размер взятки за грубые нарушения ПДД
17 Ноябрь 2019, 19:59
Столичная трасса в районе торгового центра блокирована
Пробка сковала Владивосток вечером в воскресенье, 17 ноября, сообщает DEITA.RU.
Судя по Яндекс. Картам, многочисленные желающие провести время в торговом центре «Калина Молл» блокировали движение в районе остановки Мальцевской.
На улице Калина настолько все плохо, что сервис окрасил улицу Калинина в багровый цвет в обоих направлениях. Общая протяженность автомобильного затора составляет по полкилометра в обе стороны.
Стоит отметить, что небольшой затор также наблюдается в районе площади Луговой. Кроме того, традиционно стоит Вторая речка — улица Русская.
Ранее прошла информация о том, что накануне в дальневосточной столице эвакуатор проломил крышу малолитражке.
Екатерина Брязгунова