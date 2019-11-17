Столичная трасса в районе торгового центра блокирована

Пробка сковала Владивосток вечером в воскресенье, 17 ноября, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, многочисленные желающие провести время в торговом центре «Калина Молл» блокировали движение в районе остановки Мальцевской.

На улице Калина настолько все плохо, что сервис окрасил улицу Калинина в багровый цвет в обоих направлениях. Общая протяженность автомобильного затора составляет по полкилометра в обе стороны.

Стоит отметить, что небольшой затор также наблюдается в районе площади Луговой. Кроме того, традиционно стоит Вторая речка — улица Русская.

Ранее прошла информация о том, что накануне в дальневосточной столице эвакуатор проломил крышу малолитражке.

Екатерина Брязгунова



