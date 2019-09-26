Столичную площадь сковали вечерние пробки

Столичную площадь сковали серьезные вечерние пробки в четверг, 26 сентября. Об этом сообщает DEITA.RU.

Столичные автолюбители жалуются на абсолютно не традиционную пробку, сковавшую район Луговой после восьми вечера. По словам очевидцев, автомобильное движение от площади в сторону Третьей рабочей буквально стоит колом.

«Уже больше двадцати минут не могу проехать к кинотеатру «Владивосток». В этом районе движение как будто замерло», - рассказал очевидец, отметив, что пробка, судя по всему, возникла без причины – никаких ДТП в районе площади Луговой не происходило.

Кстати, читатели сообщили о еще одном беспричинном заторе на улице Русской.

Екатерина Цой