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Столичную площадь сковали вечерние пробки

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Столичную площадь сковали вечерние пробки

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мост, золотой, владивосток

Столичную площадь сковали серьезные вечерние пробки в четверг, 26 сентября. Об этом сообщает DEITA.RU.

Столичные автолюбители жалуются на абсолютно не традиционную пробку, сковавшую район Луговой после восьми вечера. По словам очевидцев, автомобильное движение от площади в сторону Третьей рабочей буквально стоит колом.

«Уже больше двадцати минут не могу проехать к кинотеатру «Владивосток». В этом районе движение как будто замерло», - рассказал очевидец, отметив, что пробка, судя по всему, возникла без причины – никаких ДТП в районе площади Луговой не происходило.

Кстати, читатели сообщили о еще одном беспричинном заторе на улице Русской.

Екатерина Цой

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