Жительница приморского города Находки создала фиктивную фирму для отмывания денег за 10 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала представитель Находкинской таможни Наталья Сабадаш, желание подзаработать вынудило горожанку пойти на преступление. За вознаграждение в размере 10 тысяч рублей она создала фирму, которая в народе называется однодневка.

Ей не нужно было ни управлять компанией, ни тем более осуществлять какую-либо деятельность.

Наталья Сабадаш напомнила, что такие компании создаются только с единственной целью: проведение фиктивных операций.

За создание такой фирмы гражданке грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова