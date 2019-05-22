В городе начинается ремонт центральной магистрали, сообщает DEITA.RU.

Путепровод на Вторую речку сегодня, 22 мая, начинают ремонтировать во Владивостоке.

По информации администрации города, работы должны занять два дня. Дополнительно сообщается, что ремонт будет проводиться в ночное время, однако даже частичное огораживание незначительной части двух полосной дороги способно привести к существенным затруднениям в передвижении городского транспорта.

Пересечение проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской традиционно является одним из самых дорожных узлов дальневосточной столицы. Даже без проведения каких бы то ни было работ, ежедневно здесь фиксируются огромные пробки.

Администрация города уже попросила автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные пути.