2 Июль 2019, 13:15
Столичные дороги сковала километровая пробка
Источник изображения: DEITA.RU
Заторы наблюдаются на основных магистралях Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Очевидцы сообщают в редакцию о скоплении пробок в районе Некрасовского путепровода, подъёма на Гоголя и въезда на Золотой мост со стороны Голубиной пади.
Движение начинает замедляться уже в районе Молодёжной. Причиной дорожного коллапса послужила аварий в районе Гоголя по крайней левой полосе.
Несмотря на несущественные повреждения автомобилей, серьёзный затор тем не менее всё же образовался.
Дмитрий Шевченко
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