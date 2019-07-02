Заторы наблюдаются на основных магистралях Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы сообщают в редакцию о скоплении пробок в районе Некрасовского путепровода, подъёма на Гоголя и въезда на Золотой мост со стороны Голубиной пади.

Движение начинает замедляться уже в районе Молодёжной. Причиной дорожного коллапса послужила аварий в районе Гоголя по крайней левой полосе.

Несмотря на несущественные повреждения автомобилей, серьёзный затор тем не менее всё же образовался.

Дмитрий Шевченко