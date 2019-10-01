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Столичные дороги сковали серьезные пробки
1 Октябрь 2019, 19:15
Россию не пускают на Олимпиаду в Токио
1 Октябрь 2019, 19:00
Столичные дороги сковали серьезные пробки
1 Октябрь 2019, 19:15
Причина сильнейших заторов – в дорожных работах, сообщает
DEITA.RU.
Во вторник вечером Владивосток сковали 8-балльные пробки. Судя по данным навигатора Яндекс, все основные дороги стали бордовыми.
Самые серьезные пробки на улице Светланской – от Шефнера до Алеутской в обе стороны. Также стоит улица Алеутская, Океанский проспект в центре города, проспект 100-летия Владивостока в сторону Зари.
Еще одна серьезная пробка образовалась на Золотом мосту в сторону центра города.
Частично виной всему дорожные работы и перекрытые дороги. Однако пользователи сообщают и о ДТП, которые мешают проезду.
Елена Миронова