Столичные дороги сковали серьезные пробки

Причина сильнейших заторов – в дорожных работах, сообщает DEITA.RU.



Во вторник вечером Владивосток сковали 8-балльные пробки. Судя по данным навигатора Яндекс, все основные дороги стали бордовыми.

Самые серьезные пробки на улице Светланской – от Шефнера до Алеутской в обе стороны. Также стоит улица Алеутская, Океанский проспект в центре города, проспект 100-летия Владивостока в сторону Зари.

Еще одна серьезная пробка образовалась на Золотом мосту в сторону центра города.

Частично виной всему дорожные работы и перекрытые дороги. Однако пользователи сообщают и о ДТП, которые мешают проезду.

Елена Миронова