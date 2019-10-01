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Столичные дороги сковали серьезные пробки

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пробка, авто, затор, автомобильный.jpg

Причина сильнейших заторов – в дорожных работах, сообщает DEITA.RU.

Во вторник вечером Владивосток сковали 8-балльные пробки. Судя по данным навигатора Яндекс, все основные дороги стали бордовыми.

Самые серьезные пробки на улице Светланской – от Шефнера до Алеутской в обе стороны. Также стоит улица Алеутская, Океанский проспект в центре города, проспект 100-летия Владивостока в сторону Зари.

Еще одна серьезная пробка образовалась на Золотом мосту в сторону центра города.

Частично виной всему дорожные работы и перекрытые дороги. Однако пользователи сообщают и о ДТП, которые мешают проезду.

Елена Миронова

пробка 1 окт
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