Столичные дворы приводят в порядок

Мэрия Владивостока продолжает приводить в порядок городские дворы. Работы по благоустройству прошли уже по 258 адресам столицы Дальнего Востока из 361. Об этом сообщает DEITA.RU.



В мэрии столицы рассказали, что преображение придомовых территорий проводится благодаря одновременной работе двух социально значимых программ - краевой «1000 дворов» и федеральной «Формирование комфортной городской среды». Отмечается, что работы проводятся после согласования пожеланий местных жителей - именно люди решают, какие виды работ будут проведены в их дворах: укладка нового асфальтового покрытия, строительство спортивного городка или современной детской площадки.

По словам представителей городской администрации, чаще всего выбор приморцев падал на асфальтирование территории - в этом году автолюбители 144 дворов уже оценили результаты деятельности дорожных рабочих. На 68 придомовых территориях Владивостока установлены детские городки, а по 46 адресам открыты площадки с современными спортивными тренажерами.

«Участие в программе «1000 дворов» абсолютно бесплатно для жителей Владивостока: она охватывает большую часть объектов - 317 из 361 двора. «Формирование комфортной городской среды» подразумевает под собой софинансирование работ от собственников квартир в размере от 5 до 20 %. Благодаря обеим программам в текущем году работы по благоустройству коснутся десятой части всех дворов Владивостока», - рассказали специалисты мэрии.

Глава Владивостока Олег Гуменюк отметил, что иногда для завершения планов по ремонту конкретной придомовой территории с учетом пожеланий сметных жителей городу приходилось дополнительно изыскивать средства.

Екатерина Цой