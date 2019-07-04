«Единая Россия» учредила Владивостокское городское отделение, сообщили DEITA.RU в отделе агитационно-пропагандистской работы партии.

Весной 2019 года единороссы расформировали местные отделения Ленинского, Первомайского, Первореченского, Советского, Фрунзенского районов города. Теперь настало время сформировать единую городскую структуру партии во Владивостоке.

Главным владивостокским единороссом по решению учредительной конференции местного отделения стал депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков. За его кандидатуру отдали голоса109 делегатов. Альтернативного кандидата – депутата Думы города Владивостока Дениса Русинова поддержали 10 человек.

Оба претендента также вошли в состав местного политсовета. Всего в состав городского МПС вошел 41 человек, включая таких статусных и влиятельных единороссов, как депутаты Законодательного Собрания Олег Вельгодский, Юрий Корсаков, Дмитрий Новиков, депутаты Думы Владивостока Артур Ахоян, Андрей Брик, Николай Голояд, Кирилл Григорьев, Елена Новицкая, Дмитрий Поташев, Денис Русинов, Людмила Таран, Евгений Тесленко.

Как отметила секретарь регионального отделения «Единой России», член Совета Федерации Людмила Талабаева, Владивостокское отделение станет самой крупной партийной организацией по числу своих сторонников и членов партии в Приморском крае.

«Стратегически это поможет «Единой России» эффективно управлять общественно-политическими процессами на территории города, который объявлен президентом России Владимиром Путиным столицей ДФО. Соответственно особое внимание должно быть уделено качеству жизни во Владивостоке, поддержке социально важных национальных проектов, международных связей», - зачитал текст правительственной телеграммы первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Владимир Архипов.

Дмитрий Санников