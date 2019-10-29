Столичные эксперты рассказали о перспективах Театра молодёжи во Владивостоке

В Приморский театр молодёжи на открытие 74-го сезона прибыли театральные эксперты из российской столицы, сообщает DEITA.RU.

Не каждый театр готов принять специалистов, критически оценивающих его деятельность. Директор Театра молодёжи во Владивостоке Игорь Селезнёв считает, что для театра, стремящегося к росту, это очень полезная и даже необходимая практика. Поэтому второй год подряд в «приморскую молодёжку» на «Парад премьер» приезжают эксперты из Москвы.

В этом году спектакли нового репертуара театра оценили: директор Международного фестиваля «Золотой Витязь» Наталья Полукарова и театральный критик, педагог Высшей школы сценического искусства Константина Райкина Анастасия Иванова. После просмотров они провели разбор спектаклей с режиссерами и актерами, дав экспертную обратную связь. Своим мнением специалисты поделились и с корреспондентом DEITA.RU.

Наталья Полукарова приезжает на открытие сезона Театра молодёжи второй год подряд. Она отметила серьёзные позитивные изменения, произошедшие в театре. По ее наблюдению, за год театр преобразился как внешне, так и внутренне - по наполняемости. Произошёл качественный профессиональный рост труппы. «Во всяком случае, я увидела совершенно другую труппу в премьерном спектакле «GROZA2059», - говорит она, видя в этом большую заслугу режиссёра постановки Александра Дзюбы, а также заслугу директора театра Игоря Селезнёва, который, несмотря на все трудности, выбрал путь, которым театр может идти вперёд. По её мнению, двигаясь намеченным курсом, Театр молодёжи может достичь больших результатов, в том числе и на многих фестивалях.

Надо отметить, что в прошедшем сезоне для повышения актёрского мастерства, театр приглашал профессиональных тренеров, что дало сильный толчок к развитию. С актерами проводили актёрские тренинги педагог по сценической речи школы-студии МХАТ Марина Гарсия-Солано и Александр Дзюба (г. Москва), он же выступил режиссером спектакля «GROZA2059». В театре ставили спектакли разные режиссеры.

«Работа с разными режиссёрами для актёров очень важна, они приобретают новый, очень важный опыт», - говорит директор театра.

74-й сезон театр открыл парадом премьер из трёх спектаклей: «GROZA2059», «Алиса в стране чудес» и «Ревизор».

По мнению экспертов, спектакль «Алиса в стране чудес», поставленный в окончание прошлого театрального сезона (режиссёр Лидия Василенко, г. Владивосток), получился очень ярким и красивым. По сути, он решён в жанре визуального театра, который сейчас находится на пике своего развития, отметила Анастасия Иванова. Хотя драматургия тоже представлена, так как Театр молодёжи - драматический.

В спектакле «Ревизор» (режиссёр Станислав Мальцев, г. Иркутск) эксперты положительно отметили игру актеров. Они особо обратили внимание на дебютную роль молодого актера Сергея Рюмкина, сыгравшего Хлестакова, на роли, воплощённые Марией Зизенковой-Наумовой (городничая), Игорем Смирновым (муж городничней), Анатолием Мягких (слуга Хлестакова), Валерией Самариной и Павлом Пьятыровым (Бобчинский и Добчинский).

Премьерный спектакль «GROZA2059» (режиссер Александр Дзюба, г. Москва) эксперты отметили особо, дав постановке высокую оценку. По мнению Натальи Полукаровой, если театр пойдет тем путём, что сделано в «грозе», то театру впереди ещё «посветит звезда», - высказалась она о возможных перспективах приморского театра.

Стоит заметить, что о деятельности Театра молодёжи недавно высказался ещё один театральный эксперт - доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа Дмитрий Трубочкин (г. Москва). Он в июне был участником Международного Тихоокеанского фестиваля современной драматургии «Метадрама», который уже два года проводит Театр молодёжи. Профессор Трубочкин дал перспективную оценку деятельности театра. По его мнению, фестиваль «Метадрама» охватит Дальневосточный регион и Азию, что важно для развития театрального искусства и перспектив развития региона в целом. Также профессор отметил хороший уровень организации фестиваля. За пять дней «Метадраму» посетили более 3,5 тысяч человек. Свершилось 24 театральных события. Выступили театральные коллективы Дальнего Востока, Республики Корея и Малазии. Проведение третьего Международного Тихоокеанского фестиваля «Метадрама» планируется на май 2020 года. Известно, что Театр молодежи уже подал заявку в Администрацию Приморского края.

В ближайших же планах театра - участие в Международном фестивале «Золотой Витязь» в конце ноября. В Москве Театр молодёжи представит на суд экспертного жюри и зрителей спектакль «Алые паруса» (режиссёр Лидия Василенко, Владивосток).

Ирина Павленко