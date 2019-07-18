Муниципальные унитарные предприятия, как экономические субъекты, в России планируется ликвидировать. Процесс этот затягивается, так как не все регионы готовы к 2021 году завершить переходный период. Но к году эдак 2023 избавиться от МУПов администрациям городов и районов все-таки придется.

Мупы МУПам рознь. В малых городах они нередко создавались для исполнения вполне конкретных вопросов местного значения и социальных функций. ОООшки с государственным участием, которые будут созданы на их месте, заранее обречены на убыточность, хотя уставная цель любого ООО – это извлечение прибыли. Если же на хилые городские бюджеты повесить МКУ, то в России вполне могут появиться и города-банкроты. МУПы имеют право извлекать прибыль из других оказываемых услуг и, соответственно, могут хоть как-то частично компенсировать свои убытки. МКУ же попросту живет на смету, и, соответственно, его руководство не заинтересовано в улучшении официальных финансовых показателей.

Фактически, произойдет то же, что и со всяческими «дорожными картами» и «майскими указами». Что-то сократится, что-то ликвидируется, что-то перейдет в другой статус, и путем игр с документами будет достигнут нужный федеральным властям результат.

Другое дело – города крупные. Здесь МУПы – это большие деньги и мало контроля. Заглянут аудиторы Счетной палаты раз в несколько лет с плановой проверкой, укажут на отдельные недостатки и уйдут. Генератор большой выручки с легко формируемой «черной кассой», - вот во что может превратиться МУП при ярко выраженном коррупционном желании руководства.

Планы администрации Владивостока относительно МУПов обсудили депутаты городской Думы на заседании комитета экономической политики и муниципальной собственности. Как оказалось, число их в 2019 году уже снизилось с 16 до 14. Нет больше с нами «Дорог Владивостока», перестал коптить и спецзавод Р-1, переданный в собственность Приморского края. В очереди на ликвидацию стоят и два МУПа, занимающиеся медтехникой и стеклотарой соответственно.

Есть и предприятия «жирные» вроде «Некрополя» или «Электрических сетей». Первое показало прибыль в 2 миллиона рублей, второе за то же время заработало 1 410 000 000 рублей. Из важных МУПов стоит выделить еще и многострадальный ВПОПАТ-1, с его 70-миллионной задолженностью. Но его автобусы, половину из которых нужно направить на списание, его странные арендные договоры и не менее странные списания бензина – тема для отдельного разговора.

Есть среди владивостокских МУПов учреждение и вовсе странное – «Служба спасения». Фактически, он не работает еще с 2010-2012 года, но в реестрах числится и даже долги имеет. По мнению администрации Владивостока, возобновлять его работу сейчас нет смысла.

Еще более странны МУПы, которые, по мнению администрации Владивостока, не приносят особой пользы: «Аквамир» и «Парк имени Сергея Лазо». Поступления в бюджет от арендаторов, сотрудничающих с этими предприятиями, подозрительно низки. Что стало, например, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении экс-директора МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо». По мнению администрации Владивостока, необходимо эти два МУПа объединить. Не получится ли из нового большого предприятия еще больший источник для личного обогащения заинтересованных лиц – вопрос дискуссионный. Пока же аббревиатуру МУП можно расшифровать проще и ближе к действительности – Миллион Украсть Просто.

Дмитрий Санников