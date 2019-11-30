Столичные предприниматели прибавили цены в Черную пятницу

Внимательная жительница столицы заметила обман до покупки, сообщает DEITA.RU.



Жительница Владивостока заметила грандиозный обман в Черную пятницу. В дисконт-центре популярной марки спортивной одежды обманывали покупаталей. Информация об этом опубликована в инстаграм-паблике revizor_vdk.

Девушка рассказала, что пришла за курткой на распродажу – магазин обещал скидку в 30%. Однако на деле продавцы подняли цену: до распродажи куртка стоила 16 999 рублей, а для Черной пятницы подорожала до 19 999 рублей.

«Да не будут предприниматели продавать себе в убыток....неужели кто то до сих пор верит в эту хрень»

«Вы ещё верите в чёрные пятницы у нас в городе ?»

«Давным давно убедилась, что все эти черные пятницы это полный развод!!»

Елена Миронова