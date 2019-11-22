Столичные УК не справляются со снежными завалами

Управляющие компании Владивостока получили нагоняй за то, что за четыре дня после большого снегопада не смогу очистить придомовые территории от снега и льда. Об этом сообщает DEITA.RU.

«Снежная» инспекция спальных районов во главе с мэром города была организована после получения многочисленных жалоб владивостокцев на бездействие УК. Оказалось, что несколько десятков городских управляющих компаний, получающих ежемесячные платежи за услуги от собственников жилья, попросту «забили» на уборку снега и наледи возле домов, видимо надеясь, что однажды установившаяся «плюсовая» температура сделает всю работу за них.

Отмечается, что подобные нарушители нашлись в каждом микрорайоне города, но наиболее злостными признаны «Управляющая компания 71-го микрорайона», «Управляющая компания Ленинского района», «Снеговая падь», «Эгершельд ДВ», «Влад-Дом» и «Управляющая компания Фрунзенского района».

В мэрии отметили, что по итогам проверки было составлено семьдесят семь актов по привлечению юридических лиц к административной ответственности за то, что УК халатно отнеслись к своим прямым обязанностям по освобождению придомовых территорий Владивостока от корки льда. Начиная с сегодняшнего дня проштрафившиеся компании должны оперативно устранить нарушения - за уборкой снега на дорогах, перед подъездами и пешеходных зонах в спальных районах будут бдительно следить сотрудники жилинспекции.

«В связи с тем, что уборка придомовых территорий Владивостока оставляет желать лучшего, рейды продолжатся. При выявлении новых нарушений или поступлении информации от жильцов о не принятых действий по устранению ранее выявленных, компании-аутсайдеры будут привлечены в ответственности», - отметили в инспекции.

Екатерина Цой



