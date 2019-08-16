Вопрос решения проблемы – на контроле думского комитета, сообщает DEITA.RU.



В России продолжают ужесточать законодательство о содержании домашних животных. В частности созданы правила выгула собак, за нарушение которых во многих регионах уже предусмотрен штраф. Общие для всей страны штрафы, сообщает пресс-служба Госдумы, будут проработаны уже осенью. Также внесут поправки и в Уголовный кодекс.

Однако председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что вступление в силу изменений в закон об ответсвенном обращении с животными – это не только штрафы, но и создание условий для владельцев собак. И с этим есть проблемы по всей стране, признает Бурматов.

Председатель комитете ГД отметил, что все муниципалитеты России уже наделены не то, что правом – обязанностью создавать в городах специальные места для выгула – с забором и снарядами для тренировки собак. Однако по факту нигде, кроме Москвы, их нет.

«Если у человека не будет возможности полноценно выгуливать своего питомца, он будет автоматически становиться нарушителем. Такого быть не должно», – отметил Бурматов и сказал, что это принципиальная позиция комитета.

Отметим, что во Владивостоке нет площадок для выгула собак. Всем владельцам собак автоматически светит штраф за выгул животного в неположенном месте.

Елена Миронова