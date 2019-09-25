Столичные жители «попали» на штрафы за незнание пункта ПДД

Автомобилисты Владивостока не знают ответ на простой вопрос из ПДД о «поворотниках». Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Добровольцы задавали водителям столицы простой вопрос из базового курса автошколы: «Через сколько секунд перестраиваться после включения «поворотника»?». Девяносто процентов опрошенных либо «зависали» в задумчивости, либо называли конкретное количество секунд. Правильный ответ – совершать поворот можно только того, когда водитель удостоверился, что его пропускают – назвали единицы.

Редакция настоятельно рекомендует всем российских автомобилистам освежить в памяти статью 8 ПДД РФ во избежание дорожно-транспортных происшествий из-за незнания правил маневрирования. В законе нет ни единого упоминания каких-либо секундных значений.

За нарушения правил проезда перекрестков, маневрирования, а также за начало движения без учета преимущества других авто статьи 12.13 и 12.14 КоАП предусматривают штрафные санкции в размере от пятисот рублей.

Екатерина Цой