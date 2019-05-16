Столичных управленцев распределят по всей России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Минэкономразвития выступило с предложением перерегистрации головных офисов крупных государственных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в центрах городских агломераций по всей стране.



По задумке чиновников такой шаг должен способствовать равномерному социально-экономическому развитию России. Благодаря переезду штаб-квартир госкорпораций, а также их дочерних предприятий и зависимых компаний в регионы, должна выровняться их макроэкономическая ситуация.

В список городов, куда могут переместиться центры госкомпаний, вошли 18 крупнейших столиц регионов от Воронежа до Владивостока.

Эксперты уже позитивно оценили идею профильного министерства, отметив, что такая мера позволит создать новую инфраструктуру, рабочие места, а также получать налоги.