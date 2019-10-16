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Столичных туристок приняли за проституток

девушка

Столичных туристок не пустили в Корею и оскорбили, приняв за женщин легкого поведения. Об этом сообщает DEITA.RU.

Две российские девушки были депортированы из Южной Кореи по подозрению в занятии проституцией. Как передают "Вести Приморья", взявшие интервью у незадачливых туристок в аэропорту Владивостока, корейских пограничников не смог убедить даже внушительный пакет документов девушек, типичный для порядочных иностранных гостей: авиабилеты в обе стороны, маршрутный лист, бумаги о бронировании гостиницы в Сеуле на все время отдыха и, разумеется, действующий заграничный паспорт.

По словам одной из россиянок стажи порядка прямо обвинили их в желании пересечь границу, чтобы заниматься в Сеуле проституцией заявив, что через таможню каждый день проходит «много таких туристов».

В подвальном помещении для нарушителей порядка для пересечения государственных границ корейской таможни россиянки познакомились с «коллегами по беде», ожидающих депортации в Россию от нескольких дней до недель.   

Сегодня девушки уже вернулись к своим родным, но заявили, что пара-тройка россиянок все еще находятся в заточении в Сеуле.

Екатерина Цой

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