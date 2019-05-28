Здание обследуют службы безопасности, сообщает DEITA.RU.

Территория международного аэропорта Владивостока частично оцеплена. Движение автотранспорта по парковке также ограничено.

Причиной усиления мер безопасности стал звонок неизвестного 28 мая в 11:50 по местному времени о "минировании" здания.

При этом, по словам администрации аэропорта, все рейсы сейчас выполняются по расписанию.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края.

Напомним, что ранее сообщения о "минировании" приходили во множество торговых центров и других мест массового скопления людей во Владивостоке.