Источник изображения: DEITA.RU
Здание обследуют службы безопасности, сообщает DEITA.RU.
Территория международного аэропорта Владивостока частично оцеплена. Движение автотранспорта по парковке также ограничено.
Причиной усиления мер безопасности стал звонок неизвестного 28 мая в 11:50 по местному времени о "минировании" здания.
При этом, по словам администрации аэропорта, все рейсы сейчас выполняются по расписанию.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края.Напомним, что ранее сообщения о "минировании" приходили во множество торговых центров и других мест массового скопления людей во Владивостоке.
Дмитрий Шевченко
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