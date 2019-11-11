Столичный "аттракцион" обновили первым ДТП

На улице Капитана Шефнера в приморской столице случилось ДТП, сообщает DEITA.RU.

По сообщению паблика avarkom.125, Лэнд Крузер выезжал с придомовой территории и не пропустил Хонда Hrv, которая ехала по главной трассе. Это и стало причиной ДТП.

«Холоп не уступил дорогу Крузаку», «С почином! Открывайте шампанское!», - пишут комментаторы в социальных сетях.

Примечательно, что этот участок дороги открылся только вечером 10 ноября, накануне происшествия. С 27 июля проезд и проход по этой территории был закрыт в связи с ремонтом.

Отметим, что спуск на Шефнера – один из самых крутых во Владивостоке. В народе он даже получил название «Аттракцион». Поэтому его ремонт стал довольно трудоемким. Ранее ездить на этом участке пути рисковал не каждый водитель – проезд по столь крутому склону требовал опыта и определенного стиля езды.

Напомним, что в 2019 году во Владивостоке ремонтируют более 70 км автодорог. Часть из них благоустраивается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», часть по федеральным субсидиям или из средств городского и краевого бюджетов.

Александра Маслова