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Столичный "аттракцион" обновили первым ДТП
На улице Капитана Шефнера в приморской столице случилось ДТП, сообщает DEITA.RU.
По сообщению паблика avarkom.125, Лэнд Крузер выезжал с придомовой территории и не пропустил Хонда Hrv, которая ехала по главной трассе. Это и стало причиной ДТП.
«Холоп не уступил дорогу Крузаку», «С почином! Открывайте шампанское!», - пишут комментаторы в социальных сетях.
Примечательно, что этот участок дороги открылся только вечером 10 ноября, накануне происшествия. С 27 июля проезд и проход по этой территории был закрыт в связи с ремонтом.
Отметим, что спуск на Шефнера – один из самых крутых во Владивостоке. В народе он даже получил название «Аттракцион». Поэтому его ремонт стал довольно трудоемким. Ранее ездить на этом участке пути рисковал не каждый водитель – проезд по столь крутому склону требовал опыта и определенного стиля езды.
Напомним, что в 2019 году во Владивостоке ремонтируют более 70 км автодорог. Часть из них благоустраивается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», часть по федеральным субсидиям или из средств городского и краевого бюджетов.
Александра Маслова