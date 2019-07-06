Только аванс за ее ремонт составил сто тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Житель Первомайского района написал заявление в полицию: из автосервиса пропала его машина. По словам заявителя, мужчина оставил свою «Тойоту» на ремонт в боксе. В качестве аванса за работу он оставил мастерам сто тысяч рублей.

Когда владелец авто приехал забирать машину, то не обнаружил ее в сервисе. В угоне заподозрили механика: он не вышел на работу и отключил телефон.

Вскоре выяснилось, что работник мастерской продал автомобиль клиента по дешевке на запчасти и скрылся с деньгами. В ходе поисков злоумышленник был задержан в Артеме, где он прогуливал вырученные от криминальной сделки деньги.

Мужчина полностью признал свою вину и пообещал владельцу машины полностью возместить причиненный ущерб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления.

Игорь Бегунов