Столичный автосервис «потерял» дорогую машину
Только аванс за ее ремонт
составил сто тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со
ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Житель Первомайского района написал заявление в полицию: из автосервиса пропала его машина. По словам заявителя, мужчина оставил свою «Тойоту» на ремонт в боксе. В качестве аванса за работу он оставил мастерам сто тысяч рублей.
Когда владелец авто приехал забирать машину, то не обнаружил ее в сервисе. В угоне заподозрили механика: он не вышел на работу и отключил телефон.
Вскоре выяснилось, что работник мастерской продал автомобиль клиента по дешевке на запчасти и скрылся с деньгами. В ходе поисков злоумышленник был задержан в Артеме, где он прогуливал вырученные от криминальной сделки деньги.
Мужчина полностью признал свою вину и пообещал владельцу машины полностью возместить причиненный ущерб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления.
Игорь Бегунов