Стала известна средняя зарплата важного врача, сообщает DEITA.RU.

Хирург, работающий во Владивостоке, в среднем получает за свой труд 64 тысячи рублей в месяц. Именно о такой величине заработка говорит сервис Superjob, изучивший предложения на рынке в 70 крупнейших городах России.

Примечательно, что столичные коллеги владивостокского хирурга могут претендовать на ощутимо большую сумму - 85 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - на 70 тысяч рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске хирург получает в среднем 61 тысячу рублей.