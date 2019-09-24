Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Столичный ТЦ «Максим» снова горит
24 Сентябрь 2019, 13:15
На место приехали пожарные, сообщает DEITA.RU.
Сгоревший в субботу утром один из старейших торговых центров Владивостока, «Максим», снова начал гореть во вторник, 24 сентября.
Как прокомментировали в МЧС, пожар обнаружили арендаторы помещений на 2-3 этажах. При разборе вещей люди заметили тлеющий участок. При этом, открытого горения зафиксировано не было.
На место приехали пожарные. Людей из здания эвакуировали ради их безопасности. Пожарные пролили тлеющий участок вещей водой еще раз.
Елена Миронова
Читайте также:
Мэр Владивостока сделал заявление о пожаре в торговом центре
Ситуацию на пожаре торгового центра во Владивостоке уточнили в МЧС
Появилось видео горящего торгового центра «Максим»
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...