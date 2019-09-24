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Столичный ТЦ «Максим» снова горит

24 Сентябрь 2019, 13:15

пожар торговый центр Максим

На место приехали пожарные, сообщает DEITA.RU.

Сгоревший в субботу утром один из старейших торговых центров Владивостока, «Максим», снова начал гореть во вторник, 24 сентября.

Как прокомментировали в МЧС, пожар обнаружили арендаторы помещений на 2-3 этажах. При разборе вещей люди заметили тлеющий участок. При этом, открытого горения зафиксировано не было.

На место приехали пожарные. Людей из здания эвакуировали ради их безопасности. Пожарные пролили тлеющий участок вещей водой еще раз.

Елена Миронова

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