Приморские работодатели завлекают будущих сотрудников дополнительными «плюшками» на рабочих местах вместо больших заработных плат. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на HeadHunter.

Аналитики компании по поиску работы составили топ самых необычных дополнений к рабочему графику, указанных в вакансиях. Например, чтобы найти хорошего менеджера по продажам работодатель из Владивостока обещает соискателю скидку на посещение спортзала. Специалисту по работе с физлицами гарантируют оплату детского сада и бассейна, тестировщика заманивают «полным холодильником, гитарами и шезлонгами» на рабочем месте, бизнес-аналитика – «турниками на каждом этаже офиса».

Реализовать спортивную мечту, став футболистом или волейболистов сборной компании, и принять участие в игре Braindo предлагают инженеру-сметчику по судоремонту. Менеджеру по работе с крупным бизнесом работодатель предлагает побегать по льду с хоккейной клюшкой в свободное от работы время.

Будущих кассиров в кинотеатр завлекают бесплатными билетами на всевозможные сеансы, а ведущего бухгалтера – тимбилдингом и интригующими «сладкими вечеринками».

Также эксперты отметили, что в 35 процентах вакансий Владивостока говорится о возможности пройти переподготовку и повысить профессиональную квалификацию за счет компании. Два процента работодателей обещают одарить соискателей подарками.

Екатерина Цой